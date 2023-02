Schröder-Wechsel nach Leipzig fast perfekt

Leipzig (dpa)

Der Wechsel von Sportdirektor Rouven Schröder zu RB Leipzig steht kurz vor dem Abschluss. «Ich gehe davon aus, dass der Wechsel in den kommenden Tagen vollzogen wird», sagte Schalke-Sportvorstand Peter Knäbel am Sonntag beim Pay-TV-Sender Sky. «Ich kann bestätigen, dass wir ein Angebot bekommen haben», erklärte Knäbel und fügte an, dass dieses passe.

Von dpa