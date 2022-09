Scholz feiert Emscher-Umbau und spricht mit Bürgern

Im Beisein von Bundeskanzler Olaf Scholz (SPD) wird am Donnerstag im Ruhrgebiet der Abschluss des sogenannten Emscher-Umbaus gefeiert. Dabei ging es in den vergangenen 30 Jahren darum, die über 170 Jahre lang als Abwasserfluss genutzte Emscher von Abwasserzuflüssen zu befreien. Gebaut wurden unter anderem vier Großkläranlagen, 430 Kilometer Abwasserkanäle und drei große Pumpwerke. Der Umbau gilt als eines der größten Infrastrukturprojekte Europas. Er kostete mehr als 5,5 Milliarden Euro. Zu dem Festakt (11.00 Uhr) in Castrop-Rauxel wird auch Nordrhein-Westfalens Ministerpräsident Hendrik Wüst (CDU) erwartet.

Am Donnerstagabend (18.00 Uhr) trifft der Bundeskanzler auf dem Gelände der Zeche Zollverein in Essen Bürgerinnen und Bürger. 90 Minuten lang will er sich den Fragen von rund 150 Menschen stellen. Es ist die dritte Ausgabe des sogenannten Kanzlergesprächs. Vergangene Woche war Scholz für das Format in Magdeburg, am 11. Juli in Lübeck.