Scholz besucht Brennstoffzellen-Forschung in Duisburg

Duisburg (dpa/lnw)

Bundeskanzler Olaf Scholz (SPD) will sich bei einem Besuch in Duisburg am heutigen Nachmittag (14.00 Uhr) über die Forschung an nachhaltigen Energien informieren. An der Universität Duisburg-Essen besichtigt der Kanzler das Zentrum für Brennstoffzellentechnik. Scholz will sich dort unter anderem zeigen lassen, wie nachhaltiger Brennstoff für den Luftverkehr erzeugt werden kann. Auch ein Gespräch mit Studierenden und Nachwuchswissenschaftlern der Universität ist geplant.

Von dpa