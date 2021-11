«Schöner, moderner und artgerechter»: Zoo plant Affenpark

Krefeld (dpa)

Nach dem Brand im Affenhaus an Neujahr 2020 setzt der Zoo in Krefeld weiter auf die Haltung von Gorillas und Schimpansen. Der erste Abschnitt des Artenschutzzentrums Affenpark, die vergrößerte Gorilla-Außenanlage, könne 2022 fertiggestellt sein, teilte der Zoo am Mittwoch mit. Bei dem Großbrand waren etwa 50 Tiere gestorben, darunter acht Menschenaffen. Künftig sollen die Affen mehr Fläche bekommen.

Von dpa