Schneeregen auch in tiefen Lagen in NRW

Am Montag bleibt das Wetter zunächst trüb bei Temperaturen bis zu sieben Grad, wie eine Meteorologin des Deutschen Wetterdienstes (DWD) mitteilte. Die Sonne zeige sich dann vor allem am Dienstag. Am Mittwochabend und in der Nacht zieht nach Angaben des DWD ein Niederschlagsgebiet durch das Land. Der Regen gehe in der Nacht immer mehr in Schnee über, erläuterte die Meteorologin. Am Donnerstag könne es auch in den tiefsten Lagen im Rheinland Schneeregen geben.