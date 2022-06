Schmelzer über DFB-Auswahl: «Freude hatte ich dort nie»

Dortmund (dpa)

Marcel Schmelzer hat die Atmosphäre in der Fußball-Nationalmannschaft wegen des Konkurrenzkampfes und mangelnder Wertschätzung durch Bundestrainer Joachim Löw als unangenehm empfunden. Er denke «absolut» mit Bauchschmerzen an die Zeit in der DFB-Auswahl zurück, sagte der Linksverteidiger im Interview auf der Homepage von Borussia Dortmund. «Freude hatte ich dort nie», sagte der 34-Jährige.

Von dpa