Schlusslicht Schalke empfängt den VfL Wolfsburg

Spieltags der Fußball-Bundesliga den VfL Wolfsburg zu Gast. Der Tabellenletzte aus Gelsenkirchen kann mit einem Sieg an diesem Freitag (20.30 Uhr/DAZN) zumindest vorübergehend bis auf zwei Punkte an den Relegationsplatz heranrücken. Die Schalker zeigten in den vergangenen beiden Spielen bei zwei Unentschieden aufsteigende Form. Auf einen Sieg warten sie seit dem 9. November. Wolfsburg will nach den Niederlagen gegen den FC Bayern München und bei Werder Bremen wieder an die Erfolgsserie der vorherigen Wochen anknüpfen.