Schlusslicht Bielefeld setzt auf die Heimstärke

Bielefeld (dpa/lnw)

Schlusslicht Arminia Bielefeld will mit einem Heimsieg am Freitag (18.30 Uhr/Sky) gegen den Karlsruher SC in der 2. Fußball-Bundesliga den Anschluss an das Tabellenmittelfeld wieder herstellen. «Jedem ist bewusst, in welcher Situation wir sind. Wir brauchen am Freitag den dritten Heimsieg, um den Anschluss zu halten», sagte Arminia-Coach Daniel Scherning am Mittwoch.

Von dpa