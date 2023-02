Schlotterbeck vor Duell: «Warum nicht den BVB schlagen?»

Bochum (dpa)

Bei Bochums Fußballprofi Keven Schlotterbeck (25) ist die Vorfreude auf das Achtelfinal-Duell im DFB-Pokal gegen Borussia Dortmund und Bruder Nico Schlotterbeck (23) am Mittwoch (20.45 Uhr/ZDF und Sky) groß. «Es ist ein geiles Spiel. Und ja, warum nicht den BVB schlagen, wenn man schon mal so weit ist?», sagte der Innenverteidiger des VfL in einem Interview des TV-Senders Sky. Über die Beziehung zu Bruder Nico meinte er: «Natürlich versucht man, sich ein bisschen anzustacheln, damit man das Maximale aus sich herausholt.»

Von dpa