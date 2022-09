Schließung Vallourec-Standorte: Einigung auf Tarifvertrag

Düsseldorf (dpa/lnw)

Nach dem angekündigten Aus für die Vallourec-Stahlrohrfabriken in Düsseldorf und Mülheim Ende 2023 haben sich Unternehmen und Beschäftigte auf einen Sozialtarifvertrag geeinigt. Er sieht unter anderem eine Grundabfindung von 1,25 Monatsgehältern pro Beschäftigungsjahr vor, wie die Deutschland-Tochter des französischen Konzerns am Freitag in Düsseldorf mitteilte. Möglich ist auch noch ein Bonus: Sollte der Verkauf der Grundstücke Düsseldorf und Mülheim mehr einbringen als ursprünglich geplant, sollen die Beschäftigen beteiligt werden.

Von dpa