Schlafendes Ehepaar nachts auf Rastplatz an A7 ausgeraubt

Bönningstedt (dpa)

Auf einem Rastplatz an der Autobahn 7 in Bönningstedt im Kreis Pinneberg ist ein im Fahrzeug schlafendes Ehepaar aus Nordrhein-Westfalen ausgeraubt worden. Nach dem bisherigen Stand der Ermittlungen drangen ein oder mehrere Unbekannte nachts gewaltsam in das Wohnmobil des Paars ein, wodurch die beiden Opfer geweckt wurden, wie die Polizei am Freitag mitteilte.

