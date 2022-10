Schlägerei auf Seitenstreifen und Fahrspur: Sperrung

Köln (dpa/lnw)

Bei einer größeren Schlägerei auf der Autobahn 555 zwischen Köln und Bonn sind am Samstagnachmittag mehrere Menschen leicht verletzt worden. Die Polizei musste die Autobahn Richtung Bonn im Bereich der Anschlussstelle Godorf laut einer Mitteilung zunächst voll sperren, um einen eskalierten Streit zwischen zwei Autofahrern und weiteren Mitfahrern auf dem Seitenstreifen und einer Fahrbahn zu unterbinden. Sieben Personen wurden leicht verletzt, ein 18-Jähriger und ein Taxifahrer wegen internistischer Vorfälle in ein Krankenhaus gebracht, teilte ein Sprecher auf Anfrage am Sonntag mit.

Von dpa