Schiffer: Englischer Humor bringt Probleme mit Freunden

London (dpa)

Supermodel Claudia Schiffer hat sich fast schon zu sehr in ihrer Wahlheimat Großbritannien eingelebt. «Ich liebe englische Schokolade, Marmite und Chips», sagte die 52-Jährige der britischen Zeitung «Telegraph» (Freitag). Marmite ist ein beliebter Brotaufstrich. «Ich habe sogar eine Art englischen Humor aufgeschnappt, der mich schon in Schwierigkeiten mit meinen deutschen Freunden gebracht hat, die britischen Sarkasmus nicht verstehen.» Die aus Nordrhein-Westfalen stammende Schiffer lebt seit vielen Jahren mit ihrem Ehemann, dem britischen Filmproduzenten Matthew Vaughn, in England.

Von dpa