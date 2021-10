Scheuer: Arbeiten an zerstörter A61 laufen nach Plan

Swisttal (dpa/lnw)

Bundesverkehrsminister Andreas Scheuer (CSU) hat am Donnerstag die Flutgebiete in Nordrhein-Westfalen besucht. In Swisttal bei Bonn besichtigte er ein repariertes Teilstück der vom Hochwasser zerstörten Autobahn 61. Er dankte den Straßenwärtern, die seit der Katastrophe Mitte Juli unermüdlich im Einsatz seien und «einen tollen Job» machten.

Von dpa