Scheinwerferspezialist Hella verdient zum Jahresauftakt mehr

Der Autozulieferer Hella hat mit Rückenwind durch steigende Erlöse zum Jahresauftakt im Tagesgeschäft mehr Gewinn erwirtschaftet. Das operative Ergebnis sei im Vergleich zum Vorjahr im ersten Quartal um gut zehn Prozent auf 111 Millionen Euro gestiegen, teilte der im MDax notierte Scheinwerferspezialist am Donnerstag in Lippstadt zur Vorlage endgültiger Zahlen mit. Die entsprechende Marge lag indes mit 5,6 Prozent leicht unter dem Vorjahresniveau.

«Der Start in das neue Jahr war insgesamt sehr stark», wurde Hella-Chef Michel Favre in der Mitteilung zitiert. Das mittlerweile zum französischen Konzern Faurecia gehörende Unternehmen hatte seine Geschäfte im ersten Quartal trotz einer gehemmten Entwicklung in China deutlich ausbauen können. Der Umsatz kletterte im ersten Quartal - wie bereits seit Mitte April bekannt - um mehr als 14 Prozent auf 2 Milliarden Euro. Das Management bestätigte jetzt auch die Ziele für das laufende Jahr.