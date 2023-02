Scharrenbach fährt beim Kölner Rosenmontagszug mit

Kamelle statt Kabinett: NRW-Heimatministerin Ina Scharrenbach (CDU) fährt als Ehrengast auf einem Wagen beim berühmten Rosenmontagszug in Köln mit. Das bestätigte ein Sprecher auf Anfrage. Eingeladen wurde Scharrenbach von der Karnevalsgesellschaft «Rote Funken», die als Gäste schon Heidi Klum, Lukas Podolski oder NRW-Innenminister Herbert Reul (CDU) dabei hatten.

Reul wird diesmal laut einem Sprecher beim Blütensamstagszug in seiner Heimatstadt Leichlingen mit seiner Trommel mitmarschieren. Während Politikerin Scharrenbach am Montag dann - in maßgeschneiderter Uniform - auf dem Wagen der Erwachsenen mitfährt, ist die Maus aus der «Sendung mit der Maus» auf dem Kinderwagen der «Roten Funken» dabei. Die Maus soll statt einer Uniform eine Narrenkappe angepasst bekommen.