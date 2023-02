Schalkes Sportvorstand Knäbel: «So spielt kein Absteiger»

Mönchengladbach (dpa)

Sportvorstand Peter Knäbel sieht für den Tabellenletzten FC Schalke 04 nach wie vor alle Chancen im Kampf gegen den Abstieg aus der Fußball-Bundesliga. «Allen, die schon panisch sagen 'es ist ja bald schon zu Ende' kann man sagen: Nee, es ist noch nicht bald zu Ende», sagte Knäbel nach dem 0:0 am Samstagabend bei Borussia Mönchengladbach. «Wir sind dabei. So spielt kein Absteiger. Das fühlt sich auch für alle nicht so an.»

Von dpa