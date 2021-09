Schalkes Kaminski glaubt an Bundesliga-Rückkehr

Gelsenkirchen (dpa) -

Trainer Dimitrios Grammozis und Abwehrspieler Marcin Kaminski haben nach der Niederlage des FC Schalke 04 gegen den Karlsruher SC Geduld gefordert. «Ich denke wirklich, wir werden um den Aufstieg kämpfen und das auch schaffen», sagte Kaminski am Donnerstag. Das 1:2 am vergangenen Freitag gegen den KSC werfe den Bundesliga-Absteiger nicht entscheidend zurück. «Wir dürfen nicht so viel darüber reden», forderte der 29 Jahre alte Pole. «Wir wissen alle, wie viel Qualität wir in der Mannschaft haben.»

Von dpa