Schalke will «nächste Woche neuen Trainer präsentieren»

Gelsenkirchen (dpa)

Interimstrainer Matthias Kreutzer ist keine Option für den Job als Übungsleiter des FC Schalke 04 über das Spiel am Sonntag bei Hertha BSC hinaus. «Wir wissen, was wir tun. Wir sind definitiv in der Situation, dass wir nächste Woche den neuen Trainer präsentieren wollen», sagte Schalkes Sportdirektor Rouven Schröder am Freitag. Kreutzer erklärte zudem deutlich: «Ich habe keine Ambitionen, diesen Cheftrainerposten zu übernehmen.»

Von dpa