Schalke weiter ohne Chefcoach und Sturm-Duo gegen Nürnberg

Fußball-Zweitligist FC Schalke 04 muss auch am Freitag gegen den 1. FC Nürnberg noch auf Chefcoach Dimitrios Grammozis verzichten. Der 43-Jährige befindet sich aufgrund seiner Corona-Infektion weiterhin in häuslicher Quarantäne. «Ich fühle mich jetzt wieder fit», sagte Grammozis am Donnerstag in einer Video-Konferenz. «Ich habe aber noch einmal einen PCR-Test gemacht, und der ist leider noch positiv.» Grammozis bezeichnete die Situation und die fehlende tägliche Arbeit als «Katastrophe».

