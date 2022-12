Schalke verleiht Calhanoglu an den SV Sandhausen

Fußball-Bundesligist FC Schalke 04 verleiht Junioren-Nationalspieler Kerim Calhanoglu bis zum Saisonende an den Zweitliga-Club SV Sandhausen.

Dies teilte der Verein am Samstag mit. Der Linksverteidiger, der beim Revierclub noch einen Vertrag bis zum 30. Juni 2024 hat, absolvierte in dieser Saison bislang drei Bundesliga-Spiele. «Wir sind davon überzeugt, dass Kerim regelmäßige Spielzeit in der 2. Bundesliga helfen wird, um den nächsten Entwicklungsschritt zu machen», sagte Peter Knäbel, Vorstandsmitglied und zuständig für den Bereich Sport.