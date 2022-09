Schalke-Torwart Schwolow mit Respekt vor BVB-Südtribüne

Gelsenkirchen (dpa)

Schalkes Torwart Alexander Schwolow blickt dem Revierderby an diesem Samstag bei Borussia Dortmund auch wegen der BVB-Fantribüne mit Respekt entgegen. «Wenn man so eine Masse an Menschen hinter sich hat, kann einem das den Sauerstoff rauben», sagt Schwolow in einem «Kicker»-Interview. «Aber ich weiß, was auf mich zukommt und habe keine Probleme damit, mich mental darauf einzustellen und mit einer gewissen Gelassenheit an die Sache heranzugehen.» Auf die Dortmunder Südtribüne passen über 20.000 Menschen.

Von dpa