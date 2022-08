Schalke-Sportvorstand Knäbel hadert mit Video-Schiedsrichter

Gelsenkirchen (dpa)

Die Schiedsrichter in der Fußball-Bundesliga müssen sich nach Ansicht von Schalke-Sportvorstand Peter Knäbel wieder stärker von Eingriffen der Videoassistenten emanzipieren. Knäbel äußerte sich in einem Interview der «Süddeutschen Zeitung» (Dienstag) unzufrieden über mehrere Entscheidungen während der 1:3-Niederlage des Bundesliga-Rückkehrers am Sonntag beim 1. FC Köln und nahm dies zum Anlass für grundsätzliche Kritik.

Von dpa