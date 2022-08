Schalke-Sportchef traut Voss-Tecklenburg Männer-Training zu

Knäbel hatte Voss-Tecklenburg einst zur Schweizer Frauen-Nationalmannschaft geholt. Am Sonntag verlor sie mit der DFB-Auswahl unglücklich das EM-Finale gegen England. «Die Zeit könnte kommen für eine Trainerin in der Männer-Bundesliga. Es wäre auch wünschenswert. Nur: Die Diskussion darf nicht zum Marketing-Gag verkommen. In der Schweiz habe ich eine Profi-Trainerin für den Nachwuchsbereich angestellt. Und das hat gut funktioniert», betonte Knäbel.