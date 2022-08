Schalke setzt gegen Gladbach auf Fans und Simon Terodde

Gelsenkirchen (dpa/lnw)

Aufstiegsgarant Simon Terodde ist bereit für sein Startelf-Debüt in der Fußball-Bundesliga für den FC Schalke 04. Der 34 Jahre alte Zweitliga-Rekordtorjäger dürfte am Samstag (18.30 Urh/Sky) gegen Borussia Mönchengladbach von Beginn an auflaufen. «Er ist voll im Training. Simon ist da. Wir können auf ihn zurückgreifen», sagte Schalkes Trainer Frank Kramer am Donnerstag. Am ersten Spieltag beim 1. FC Köln (1:3) war der zuvor angeschlagene Terodde erst kurz vor Schluss eingewechselt worden.

Von dpa