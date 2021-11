Schalke muss bis «auf weiteres» auf Terodde verzichten

Gelsenkirchen (dpa/lnw)

Fußball-Zweitligist FC Schalke 04 muss vorerst auf Stürmer Simon Terodde verzichten. Der Bundesliga-Absteiger teilte am Samstag unmittelbar vor dem Heimspiel gegen den SV Sandhausen (5:2) via Twitter mit, dass der Zweitliga-Rekordtorjäger wegen einer Muskelverletzung an der Wade bis «auf weiteres» fehlen werde.

Von dpa