Schalke mit Vorfreude ins Revierderby: Werder als Vorbild

Gelsenkirchen (dpa)

Der FC Schalke 04 geht nach einjähriger Revierderby-Abstinenz mit großer Vorfreude und Zuversicht in das Duell mit dem Erzrivalen Borussia Dortmund. «Wir haben ein richtig gutes Gefühl, dieses Derby zu spielen. Das haben wir uns ein Jahr lang verdient, dieses Derby wieder zu haben. Das ist ein Glücksgefühl», sagte Schalkes Sportdirektor Rouven Schröder vor der Partie am Samstag (15.30 Uhr/Sky) in Dortmund. «Wir dürfen uns gegen einen großen Gegner beweisen. Dafür brauchen wir Mut», sagte Schröder.

