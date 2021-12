Schalke kündigt Anleihe in Höhe von 34,1 Millionen Euro an

Gelsenkirchen (dpa)

Fußball-Zweitligist FC Schalke 04 wird auf dem Weg zur Neustrukturierung der Finanzverbindlichkeiten im Frühjahr 2022 eine neue Unternehmensanleihe in Höhe von bis zu 34,107 Millionen Euro begeben. Dies teilte der mit mehr als 140 Millionen Euro Verbindlichkeiten belastete Club am Dienstagabend mit. «Im Kern geht es um die Refinanzierung der Anleihe 2016/2023, die in gut eineinhalb Jahren fällig wird. Das Volumen von 34,1 Mio. Euro ist ein großer Brocken, den wir frühzeitig und strategisch angehen wollen», sagte Christina Rühl-Hamers, Vorständin Finanzen, Personal und Recht.

Von dpa