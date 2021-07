Schalke im Testspiel in Torlaune: Debüt für Torwart Fraisl

Der FC Schalke 04 hat sich am Dienstagabend in einem Testspiel in Torlaune präsentiert. In der Partie gegen den Oberligisten SSVg Velbert setzte sich der Fußball-Zweitligist mit 7:0 (6:0) durch. Zu den Torschützen zählte unter anderem Amine Harit, der aus finanziellen Gründen den Club aber noch verlassen soll. Harit traf doppelt, Neuzugang Marvin Pieringer gelangen gegen Velbert sogar drei Treffer. Der erst vor wenigen Tagen verpflichtete Torhüter Marin Fraisl gab in der zweiten Hälfte sein Debüt für den Zweitligisten. Die Partie auf dem Schalker Trainingsgelände fand unter Ausschluss der Öffentlichkeit statt.