Schalke hofft auf volles Stadion: «Zusätzliche Kraft»

Gelsenkirchen (dpa)

Mike Büskens steht eine stimmungsvolle Rückkehr auf den Trainerstuhl des FC Schalke 04 bevor. Für Büskens' erstes Heimspiel am Samstag (13.30 Uhr/Sky) gegen Hannover 96 seit seinem Amtsantritt als Grammozis-Nachfolger knapp zwei Wochen zuvor kann der Zweitligist mit einer Stadion-Vollauslastung von 62 271 Zuschauern planen. Zudem feiert Büskens seinen 54. Geburtstag. Der von einer Corona-Infektion genesene Fußball-Lehrer, der beim vergangenen Auftritt seines Teams in Ingolstadt (3:0) noch in Isolation war, freut sich auf die prächtige Kulisse: «Zurückzukehren in eine volle Arena, ist genial. Wir wissen, was das bewirken kann. Wir wissen, dass wir diese zusätzliche Kraft von den Rängen brauchen.»

