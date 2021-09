Schalke atmet auf: Auflage erfüllt: Kein Punktabzug

Gelsenkirchen (dpa)

Der FC Schalke 04 muss keinen Punktabzug mehr wegen Verstößen gegen Lizenzauflagen fürchten. Der Bundesliga-Absteiger erfüllte die von der Deutschen Fußball Liga nachträglich gestellte Anforderung. Das teilte der FC Schalke 04 am Dienstagabend auf seiner Homepage und in den Sozialen Netzwerken mit. «Die Auflage, für die am 15. September 2021 alle Unterlagen final eingereicht werden mussten, konnte wie vom Verein erwartet erfolgreich erfüllt werden», hieß es vom Verein. Zuvor hatte die DFL dies den Schalkern nach S04-Angaben bestätigt.

Von dpa