Schalke 04 holt 2:2 im Testspiel gegen Enschede

Gelsenkirchen (dpa)

Der FC Schalke 04 geht mit Rückenwind in die nächste Saison in der 2. Fußball-Bundesliga. Im letzten Testspiel vor dem Saisonstart erarbeitete sich die Mannschaft von Trainer Thomas Reis am Samstag ein 2:2 (2:2) gegen den niederländischen Erstligisten Twente Enschede. Knapp eine Woche vor dem Liga-Auftakt am Freitag (20.30 Uhr) beim Hamburger SV hatte Schalke zunächst Mühe, ins Spiel zu finden, konnte sich nach einer halben Stunde aber steigern und agierte vor 33 639 Zuschauern in der heimischen Arena mit Leidenschaft.

Von dpa