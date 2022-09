Schadstoffe in Keksen: Hersteller ruft Produkt zurück

Berlin (dpa)

Wegen einer möglichen Gefahr durch Schadstoffe ruft der Hersteller Modern Chocolate GmbH Kekse zurück. Betroffen sei das Produkt «Aldiva Einhorn-Kekse 220g» des Unternehmens mit Sitz in Dreieich im Landkreis Offenbach, wie das amtliche Portal «lebensmittelwarnung.de» am Mittwoch mitteilte. In der Süßware seien bei Produkttests erhöhte 3-MCPD- und Glycidolwerte festgestellt worden. Diese Stoffe könnten gesundheitsgefährdend sein, weshalb von einem Verzehr abgeraten werde. Betroffen seien Produkte mit dem Mindesthaltbarkeitsdatum 21. April 2023.

Von dpa