SC Paderborn verlängert mit Torhüter Huth bis 2024

Jannik Huth vom SC Paderborn in Aktion.

Wie die Ostwestfalen am Dienstag mitteilten, hat der Torwart seinen Vertrag um zwei Jahre bis zum 30. Juni 2024 verlängert. In der aktuellen Saison stand der 27-Jährige bislang in allen Meisterschaftsspielen zwischen den Pfosten. Er war im Sommer 2019 vom Bundesligisten FSV Mainz nach Paderborn gewechselt. «Jannik ist zu einem wertvollen Rückhalt unserer Mannschaft geworden. Er strahlt Ruhe aus und ist fußballerisch ein überdurchschnittlicher Torwart mit Spielmacher-Qualitäten», sagte Geschäftsführer Sport Fabian Wohlgemuth.