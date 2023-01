SC Paderborn startet in die Rückrunden-Vorbereitung

Der SC Paderborn 07 hat die Vorbereitung auf die Rückrunde in der 2. Fußball-Bundesliga wieder aufgenommen. Am Dienstag konnte Chefcoach Lukas Kwasniok nach der zweiwöchigen Weihnachtspause mit seiner kompletten Mannschaft auf dem Trainingsplatz arbeiten. «In der Vorbereitung haben wir vor allem drei Dinge im Blick: Die Rückeroberung des Balles, die Absicherung vor der Abwehrkette und eine bessere Bilanz bei Standards», erklärte Kwasniok.

Nach der Hinrunde rangieren die Paderborner mit sieben Punkten Rückstand zu Relegationsplatz drei auf dem sechsten Tabellenrang. Kwasniok geht davon aus, dass der frühere Bundesligaclub in der bis zum Monatsende laufenden Transferperiode aktiv werden wird. «Der Kader wird sich bis zum 31. Januar sicher noch verändern. Das liegt in der Natur der Sache», sagte der Coach. Vom 9. bis 18. Januar bestreiten die Ostwestfalen ein Trainingslager nahe Murcia in Spanien. Zuvor ist am Samstag ein Testspiel gegen den Drittligisten MSV Duisburg geplant.