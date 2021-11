SC Magdeburg verpflichtet Kreisläufer Meister von GWD Minden

Der Schweizer unterschrieb an der Elbe einen Zweijahresvertrag bis 30. Juni 2024. Das teilte der SCM am Montag mit. Meister wechselte zur Saison 2019/2020 vom damaligen Schweizer Meister Kadetten Schaffhausen nach Minden und konnte sich auf Anhieb in die Mannschaft spielen. Für die Ostwestfalen gelangen dem 25-Jährigen bislang in 58 Bundesligaspielen 110 Tore. In der Schweizer Nationalmannschaft warf Meister in 54 Spielen 140 Treffer