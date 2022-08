Satire-Preis für Autorin Sargnagel und Comedian Stoldt

Bonn (dpa/lnw)

Die Österreicherin Stefanie Sargnagel und der Stand-up-Comedian Alex Stoldt aus Rendsburg haben den deutschen Kabarett- und Comedy-Preis Prix Pantheon 2022 erhalten. Die satirische Autorin Sargnagel - bürgerlich Stefanie Sprengnagel - erhielt den Jurypreis in der Kategorie «Frühreif und Verdorben», teilte das Kleinkunsttheater am Donnerstag in Bonn mit. Die Jury würdigte das Talent der 36-Jährigen für Geschichten, deren Anfänge harmlos schienen, «um dann in den bösartigsten und unanständigsten Beschreibungen zu explodieren».

Von dpa