«San Hejmo Festival»: Neues Musik- und Kulturfest in Weeze

Weeze (dpa/lnw)

Die Veranstalter des «Parookaville»-Festivals kündigen ab 2022 ein weiteres Musikfestival für den Flughafen Weeze am Niederrhein an. Das kreative Konzept für das eintägige «San Hejmo Festival» gehe über bekannte Live-Musikfestivals hinaus und soll Urban Art, Streetfood, Feiern und Konzerte miteinander verbinden, hieß es in der Ankündigung am Dienstag. Auf einer Hauptbühne und mehreren Genre-Bühnen stehen noch nicht benannte Musiker und Bands aus den Bereichen Pop, HipHop, Elektro. Zu dem Musikevent am 20. August 2022 werden rund 25.000 Besucherinnen und Besucher ab 16 Jahren erwartet.

Von dpa