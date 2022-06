Sammler schenken Museum Folkwang Bild von Gerhard Richter

Essen (dpa)

Das Museum Folkwang in Essen bekommt zum 100-jährigen Bestehen in diesem Jahr das großformatige Gerhard-Richter-Werk «Himmel» geschenkt. Ein Sammlerehepaar aus Essen überlasse das 3,25 mal 2,50 Meter große Bild dem Museum, teilte das Museum Folkwang am Donnerstag mit. Bereits im November 2020 wurde «Himmel» im Museum Folkwang erstmalig der Öffentlichkeit gezeigt und hängt seitdem als Leihgabe dort. Das Paar hatte es Anfang der 1980er Jahre direkt aus dem Atelier Richters erstanden.

Von dpa