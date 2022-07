Sammer über FCB: «Jede neue Konstellation braucht Zeit»

Düsseldorf (dpa)

Matthias Sammer kontert die allgemeine Kritik an Bayerns Sportvorstand Hasan Salihamidzic und Vorstandschef Oliver Kahn, wonach dem Führungs-Duo des Fußball-Rekordmeisters Führungsschwäche unterstellt wird. «Ich möchte nicht beurteilen, wie dort gearbeitet wird. Was ich aber weiß: Jede neue Konstellation braucht Zeit, sich einzuarbeiten sich zu stabilisieren, um ein Miteinander zu erreichen», sagte der Berater vom Ligakonkurrenten Borussia Dortmund am Sonntag dem TV-Sender Bild. Zwischen 2012 und 2016 war Sammer selbst als Sportvorstand beim Rekordmeister tätig.

Von dpa