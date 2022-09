Saison-Aus für Düsseldorfer Eishockey-Profi Cumiskey

Düsseldorfs Kyle Cumiskey (r) und Krefelds Martin Schymainski versuchen an den Puck zu kommen.

Wie der Verein aus der Deutschen Eishockey Liga (DEL) am Dienstag mitteilte, hat sich der 35 Jahre alte Verteidiger am Sonntag beim 2:1-Erfolg in Schwenningen «einen kompletten Kreuz- und Innenbandriss» zugezogen. «Das ist eine absolute Hiobsbotschaft und trifft Kyle und uns unglaublich hart. Bei uns im Team reißt das eine riesige Lücke, sportlich wie menschlich. Dass wir auf den Ausfall von Kyle reagieren müssen, steht außer Frage», sagte DEG-Sportdirektor Niki Mondt.