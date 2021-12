Sabotage an ICE-Schnellstrecke: BGH bestätigt Urteil

Niedernhausen/Wiesbaden (dpa)

Im Fall einer Sabotage an der ICE-Schnellstrecke zwischen Frankfurt und Köln hat der Bundesgerichtshof die Verurteilung wegen versuchten Mordes für rechtskräftig erklärt. Die Revision des Angeklagten gegen das Urteil des Landgerichts Wiesbaden sei verworfen worden, «weil dessen Überprüfung keinen Rechtsfehler zum Nachteil des Angeklagten ergeben hat», teilte der Bundesgerichtshof am Dienstag in Karlsruhe mit.

Von dpa