RWE: Eine Person in Tagebau nahe Lützerath gelangt

Erkelenz (dpa)

Nach einer Demonstration in der Nähe von Lützerath ist nach Angaben des Energiekonzerns RWE eine Person in den Braunkohletagebau gelangt. Das sagte ein RWE-Sprecher am Dienstag. «Das ist natürlich grob leichtsinnig, was der da macht», sagte er. Die Person stehe auf einer «Art Treppenabsatz» in der Böschung. Die «Aachener Zeitung» hatte berichtet.

Von dpa