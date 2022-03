Russisches Flugzeug am Kölner Flughafen gestrandet

Köln (dpa/lnw) -

Ein russisches Flugzeug steckt seit mehr als einer Woche am Flughafen Köln-Bonn fest. «Das ist eine direkte Folge der Luftraumsperre in der EU», sagte ein Sprecher des Flughafens am Dienstag. Die Boeing 737 der russischen Fluglinie Atran hätte am 28. Februar eigentlich weiter nach Lüttich in Belgien fliegen sollen.

Von dpa