Rund drei von zehn Studienplätzen in NRW mit NC belegt

Gütersloh (dpa/lnw)

Im bevölkerungsreichsten Bundesland Nordrhein-Westfalen sind im Wintersemester 2022/2023 rund drei von zehn Studienplätzen mit einer Zulassungsbeschränkung versehen. Damit liegt NRW nach einer Studie des Centrums für Hochschulentwicklung in Gütersloh (CHE) beim sogenannten Numerus Clausus (NC) deutlich unter dem bundesweiten Schnitt und im Ländervergleich auf Platz 10. Bundesweit sinkt der Durchschnitt ab Herbst im Vorjahresvergleich geringfügig von 40,1 auf 39,7 Prozent. In NRW geht der Anteil der Studienangebote mit NC von 31,3 auf 30,9 zurück. An der Spitze steht Hamburg mit einer Quote von 64,8 Prozent.

Von dpa