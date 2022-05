Ruhrgebiets-Duo Kufen und Eiskirch soll NRW-Städtetag führen

Essen (dpa/lnw)

Ein Ruhrgebiets-Duo mit Essens Oberbürgermeister Thomas Kufen (CDU) und Bochums Oberbürgermeister Thomas Eiskirch (SPD) soll laut einem Medienbericht künftig den Städtetag in Nordrhein-Westfalen führen. Wie die «Westdeutsche Allgemeine Zeitung» (Mittwoch) berichtet, sollen die beiden Politiker der Mitgliederversammlung des kommunalen Spitzenverbandes am 1./2. Juni in Essen vorgeschlagen werden. Laut «WAZ» soll Kufen Vorsitzender des Gremiums werden, Eiskirch sei als dessen Stellvertreter vorgesehen.

Von dpa