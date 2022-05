Ruhr-Uni Bochum bietet Aktionen am Diversitätstag am 31. Mai

Bochum (dpa/lnw)

Mit zahlreichen Aktionen und Angeboten widmet sich die Ruhr-Universität Bochum (RUB) dem Thema Bildungsungerechtigkeit am Diversitätstag am 31. Mai. Am kommenden Dienstag informieren mehrere Einrichtungen und Initiativen im Musischen Zentrum der RUB Besucherinnen und Besucher und stehen für Fragen zur Verfügung. Darüber hinaus ergänzen Vorträge, Ausstellungen und Aufführungen das vielfältige Programm, wie die Hochschule mitteilte.

Von dpa