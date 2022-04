Rückzug: Heinen-Essers Internetseite abgeschaltet

Köln (dpa/lnw)

Die ehemalige nordrhein-westfälische Umweltministerin Ursula Heinen-Esser (CDU) zieht sich nach ihrem Rücktritt aus dem Wahlkampf für die Landtagswahl am 15. Mai zurück. Am Donnerstag war ihr Internetauftritt nicht mehr zu erreichen. Unter der Adresse «www.heinen-esser.de» war nur noch der allgemeine Hinweis «Die Webseite ist zur Zeit in Wartung» zu lesen. Wie es aus Parteikreisen hieß, sollen auch die Wahlplakate der CDU-Politikerin in Köln nach und nach eingesammelt werden.

Von dpa