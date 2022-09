Rücknahme der Einbürgerung eines IS-Unterstützers rechtens

Münster (dpa/lnw)

Einem IS-Unterstützer, der in Kampfhandlungen in Syrien verwickelt war, ist nach einem Beschluss des nordrhein-westfälischen Oberverwaltungsgerichts zu Recht die Einbürgerung nachträglich entzogen worden. Das teilte das OVG am Donnerstag in Münster mit. Damit bestätigten die Richter eine Entscheidung aus der Vorinstanz, gegen die der 1991 als Sohn marokkanischer Eltern in Bad Münstereifel geborene Kläger Rechtsmittel eingelegt hatte. Der Beschluss des OVG ist nicht anfechtbar (Az.: 19 A 1381/22).

Von dpa