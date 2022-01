Köln (dpa)

Die RTL-Show «7 Tage, 7 Köpfe» kommt zurück. Mehr als 15 Jahre nach dem Ende des Comedyklassikers bringt Guido Cantz am Donnerstag in einer Woche (3. Februar, 22.15 Uhr) eine Neuauflage an den Start, wie RTL mitteilte. Cantz hatte erst im vergangenen Monat zum letzten Mal die ARD-Show «Verstehen Sie Spaß?» moderiert.

Von dpa